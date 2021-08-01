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Олимпиада 2020 в Токио

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После подвига Романчука Украина поднялась на восемь позиций в медальном зачете Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 07:54
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Украина улучшила свои позиции в общем медальном зачете Олимпийских игра в Токио благодаря бронзовой награде нашего пловца Михаила Романчука
Михаил Романчук и Александр Хижняк - медалисты Олимпиады в Токио
Михаил Романчук и Александр Хижняк - медалисты Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

На счету Украины стало шесть медалей, пять бронзовых и одна – серебряная. А еще одну медаль Украине гарантировал боксер Александр Хижняк, но пока неизвестно, какого достоинства. Мы все надеемся, что он сможет побороться за золото!

В медальном зачете Токио-2020 Украина поднялась с 65-го на 53-е место. Отметим, что по количеству медалей наша страна находится на 18-м месте.

Медальный зачет Олимпиады-2020

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

В тренде

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag Австралия АвстралияAU
13
3
14
30
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
10
12
31
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
4
11
Все медали
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5
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$32 млн
6
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7
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1
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