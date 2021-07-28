Песни или пытка? Звук, который сводит с ума в Токио

Главное звуковое сопровождение лета в Токио – это цикады. Они не замолкают ни на секунду от рассвета до заката

Вот такие цикады в токийских парках / Фото: Любомир Луканюк

Если вы попали летом в Токио, то бесплатный концерт гарантирован. От рассвета до заката вас будет сопровождать странный звук. Кому-то может понравиться, а для кого-то он станет настоящей пыткой. Но на улице от него не спрятаться. Лето – пора цикад.

Эти насекомые занимают в японской культуре особое место. Любители аниме, должны быть знакомы с шумовым сопровождением в виде стрекота.

Местные жители цикад называют сэми, а певчие виды – хигураси. Последние благодаря своему пению и являются для японцев главным звуковым сопровождением лета.

Послушайте токийских цикад:

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