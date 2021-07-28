Песни или пытка? Звук, который сводит с ума в Токио

Если вы попали летом в Токио, то бесплатный концерт гарантирован. От рассвета до заката вас будет сопровождать странный звук. Кому-то может понравиться, а для кого-то он станет настоящей пыткой. Но на улице от него не спрятаться. Лето – пора цикад.
Эти насекомые занимают в японской культуре особое место. Любители аниме, должны быть знакомы с шумовым сопровождением в виде стрекота.
Местные жители цикад называют сэми, а певчие виды – хигураси. Последние благодаря своему пению и являются для японцев главным звуковым сопровождением лета.
Послушайте токийских цикад:
Читайте другие репортажи "Сегодня" из олимпийского Токио:
- Олимпиада-2020: не плюнешь – не попадешь. Испытано на себе
- Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории
- Лезьте на "Динозавра" смотреть Фудзияму. Первый "развод" в Токио
- Больше шести не собираться. Зачем полиция Токио стоит в очереди
- На Олимпиаде выручают сакура и суши. Но бывает и харакири
- Ни тайфуна, ни акул. Корреспондент "Сегодня" заценил диковинку Олимпийских игр
- Адская жара на луке: спасают коробки и полотенца, развлекают цикады