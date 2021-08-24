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Открытие Паралимпиады-2020: когда начало и где смотреть

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 августа, 13:44
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Церемония начнется в 14:00 и продлится три часа, в прямом эфире ее покажет канал UA.Перший
Расписание трансляций церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио
Расписание трансляций церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня в Токио стартуют летние Паралимпийские Игры. Они продлятся до 5 сентября, а наши паралимпийцы имеют хорошие шансы завоевать не один десяток медалей. Онлайн церемонии открытия Паралимпиады с яркими фото из Токио доступен на нашем сайте.

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Где смотреть церемонию открытия Паралимпиады:

  • канал UA.Перший
  • трансляция UA.Перший на OLL.TV (в подписке)

Откроют Паралимпиаду на Национальном стадионе в Токио, который вмещает 68 тысяч зрителей. Но их сегодня не будет – присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

Флаг Украины во время парада паралимпийцев понесут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

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За 12 дней более четырех тысяч спортсменов с ограниченными возможностями разыграют 539 комплектов медалей, что на 11 комплектов больше, чем было в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Вспомним самые эмоциональные моменты Олимпиады-2020:

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