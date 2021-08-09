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Олимпиада 2020 в Токио

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От Свитолиной до баранов для Паши оглы: пять самых крутых медалей Украины в Токио

Олег Люлька Олег Люлька
9 августа, 17:42
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Элина Свитолина, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Елена Старикова и Игорь Рейзлин – сколько же вы наших нервов съели на Олимпиаде... Спасибо вам за это!
Свитолина, Насибов, Рейзлин, Старикова и Лузан
Свитолина, Насибов, Рейзлин, Старикова и Лузан / Фото: Reuters

Накануне в Токио отгремела Олимпиада – худшая для Украины по количеству золотых медалей, но при этом подарившая нашим болельщикам немало феерических эмоций.

Чего только стоит золото Беленюка, добытое с травмой плеча, после судейского произвола в Рио-2016. Но все-таки другого результата от Жана и не ждали.

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020
Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Мы же составили пятерку самых эмоциональных медалей украинцев на Играх-2020, которые не очень-то и ждали либо ждали, но по ходу соревнований считали уже практически потерянными. Словом, такие, которые забрали наибольшую массу наших нервов.

ПАРВИЗ НАСИБОВ

Уроженец Азербайджана Парвиз Паша оглы Насибов не был в числе железных претендентов на медали, от того его медаль оказалась приятной вдвойне! Что этот борец сделал в полуфинале турнира греко-римлян! Выигранные им балы судьи отдавали сопернику из Египта Эль-Саеду. Казалось, украинец проигрывал безнадежно. Но Парвиз таки порвал своего визави, вырвав на последних секундах победу со счетом 7:6.

Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020
Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Парвиз Насибов
Парвиз Насибов / Фото: REUTERS

Да, в финале Насибов уступил иранцу, ограничившись серебром, но все равно дома, в Николаеве, его встречали как героя. Тут уже не повезло баранам, которых держит отец спортсмена. К застолью в честь медали Олимпиады нескольких пришлось зарезать.

Украинская велогонщица Елена Старикова
Украинская велогонщица Елена Старикова / Фото: Reuters

ЕЛЕНА СТАРИКОВА

Спринт на велотреке – не коронка Лены. Тем не менее она неожиданно взяла тут серебро, выбив из борьбы в четвертьфинале не кого-нибудь, а первый номер рейтинга и призера Токио-2020 в командном спринте немку Леа Фридрих. Браво, Старикова!

Елена Старикова стала серебряной призеркой Олимпиады-2020
Елена Старикова стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Кстати, по словам Елены, в Париж-2024 она поедет за золотом.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Reuters

ЭЛИНА СВИТОЛИНА

Довольно часто спортсмены-миллионеры играют без особого энтузиазма, когда речь заходит о выступлениях за сборную, которые особых финансовых бонусов не сулят. Свитолина оказалась из другого теста. Приехав в Токио в статусе самой богатой украинской спортсменки ($20,6 млн призовых), она отдавала на корте всю себя и вытащила мертвый, казалось бы, матч за бронзу теннисного турнира, по ходу которого уступала казахстанке Рыбакиной 1:6, 1:3.

Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Свитолина с бронзой Игр в Токио
Свитолина с бронзой Игр в Токио / Фото: Reuters

Третье место Игр-2020 – это 55 тысяч долларов призовых от украинского государства. Для Элины, с учетом ее доходов, капля в море. Но, судя по ее эмоциям, в Токио Свитолина выиграла самую дорогую медаль своей жизни.

"Я показала не лучший теннис, но я боролась, не сдавалась. Для меня эта медаль очень важна, и я знаю, как она была нужна Украине. Это была та мотивация, которая помогала мне не сдаваться и бороться до конца", – заявила после завоевания бронзы Свитолина

Людмила Лузан
Людмила Лузан / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

Каноистка Людмила Лузан взяла серебро на 500-метровке в дуэте с Анастасией Четвериковой, но более выстраданной была ее личная бронза в спринте – на 200-метровке.

Людмила неудачно стартовала, но затем прибавила и в сумасшедшей борьбе вырвала "бронзу" у полячки Боровской, которую опередила на ничтожные восемь сотых секунды! Медаль Лузан определили по фотофинишу.

Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед
Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед / Фото: Instagram

Ну и посмотрите на эти руки! Какой ценой даются красотке Людмиле Лузан ее медали!

Игорь Рейзлин
Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

ИГОРЬ РЕЙЗЛИН

Ну и как обойти стороной Игоря Рейзлина?! Человек в 37 лет приехал на первую в своей жизни Олимпиаду – и взял бронзу Токио, хотя по ходу поединка за третье место уступал итальянцу Сантарелли 0:3.

"Я сегодня впервые за довольно продолжительное время закричал после боя. Позволил себе такие эмоции", – говорил Рейзлин, вместе с которым кричали миллионы украинцев

Игорь Рейзлин с бронзой Олимпиады в Токио
Игорь Рейзлин с бронзой Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
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11
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