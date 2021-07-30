"Он террорист!" Иранцу пригрозили лишением "золота" Олимпиады

Правозащитная группа United for Navid призвала Международный олимпийский комитет отобрать золотую медаль у Джавада Форуги, считая, что тот состоит в террористической организации

"Золото" Джавада Форуги под угрозой / Фото: Reuters

На Играх в Токио 41-летний Форуги, празднующий день рождения 11 сентября, занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Спортсмен является действующим членом Корпуса стражей исламской революции – военно-политического формирования Ирана, признанного террористическим в США.

"Выдать золотую медаль члену террористической организации – оскорбление для других спортсменов и темное пятно (на репутации) МОК. United for Navid призывает МОК немедленно провести расследование, а до того приостановить определение окончательных результатов соревнования", – заявили правозащитники.

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Отметим, что группа United for Navid была создана в ответ на казнь иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в организации протестов в стране и убийстве одного из представителей службы безопасности. Правозащитники United for Navid считают, что Афкари был осужден несправедливо.