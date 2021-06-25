Он белый! Расистский скандал в баскетбольной сборной США перед Олимпиадой

Аналитик НБА уверен, что игрок Кливленда Кевин Лав попал в олимпийскую сборную страны лишь из-за цвета кожи

Кевин Лав поедет в Токио-2020 / Фото: Instagram

Расистский скандал вспыхнул вокруг олимпийской сборной США по баскетболу. Известный аналитик НБА Джален Роуз считает, что вызов в сборную США Кевина Лава обусловлен цветом кожи баскетболиста.

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"Кевин Лав в команде из-за того, что он белый. Не бойтесь создать полностью черную команду, представляющую Соединенные Штаты Америки. Я разочарован этим. Любой, кто смотрел матчи НБА в этом году, знает, что у Кевина Лава не было звездного сезона. Лав не был лучшим игроком в своей команде и явно не заслуживает того, чтобы быть в этом составе сборной США. Место Лава должно было достаться Деандре Эйтону, который проводит потрясающий плей-офф в составе Финикс Санз", – приводит слова Роуза Cavs Nation.

Кевин Лав в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 12,2 очка за игру (худший показатель с сезона новичка) и 7,4 подбора (антирекорд карьеры).

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