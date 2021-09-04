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Обниматься больше не лезли: украинец снова разделил россиян на пьедестале Паралимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 сентября, 08:39
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Утро 4 сентября для Украины на Паралимпийских играх ознаменовалось двумя серебряными медалями. Двукратным призером Игр в Токио стал бегун Игорь Цветов
Игорь Цветов завоевал серебряную медаль
Игорь Цветов завоевал серебряную медаль / Фото: REUTERS

Игорь Цветов, который запомнился тем, что отказался обниматься с россиянами, снова поднялся на пьедестал с теми же представителями ПКР. Наш пара-атлет стал вторым в беге на 200 метров.

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В этот раз россияне даже не пытались сфотографироваться с нашим медалистом.

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Кстати, Сафронов побил мировой рекорд, который был установлен Цветовым (23.04) в Дубае в 2019 году. Украинцу еще принадлежит паралимпийский рекорд (25.11).

  • Дмитрий Сафронов (ПКР) – 23.00
  • Игорь Цветов (Украина) – 23.25
  • Артем Калашян (ПКР) – 23.75

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Напомним, в предыдущем забеге Цветов отказался стоять рядом с россиянами, чем вызвал волну негодования в РФ. Свой поступок Игорь объяснил так: "Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине".

Также мы писали, что украинский журналист запел под дудку России после поступка Цветова. В РФ снова запели о ненависти, политике, а вторит им известный украинский журналист АРтем Франков.

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами
Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

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