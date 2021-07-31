Не пить и не выть на луну? Что означают странные знаки в Токио

Возвращаясь ночью домой с соревнований, увидел необычный знак на входе в парк. На одном изображении были перечеркнуты люди со стаканами в руках. Тут все понятно – нельзя пить.
А на другом фото – зачеркнуты люди, которые смотрят на луну. Вместе сложилась картинка: "Нельзя набухаться и выть на луну".
Это было бы забавно. Но как объяснила мне Анастасия, которая живет в Токио, суть знака в том, что нельзя употреблять алкоголь в парке. А также нельзя собираться группами в ночное время. Это все из-за антиковидных мер.
Причем здесь луна? Оказалось, у японцев есть праздник Цукими – дословно "созерцание луны". Осенью, в сентябре и октябре, над Токио можно наблюдать огромную луну.
Тогда местные жители каждую ночь выходят в парки и на набережные, устраивают пикники и любуются небесным светилом.
Читайте другие репортажи "Сегодня" из олимпийского Токио:
- Олимпиада-2020: не плюнешь – не попадешь. Испытано на себе
- Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории
- Лезьте на "Динозавра" смотреть Фудзияму. Первый "развод" в Токио
- Больше шести не собираться. Зачем полиция Токио стоит в очереди
- На Олимпиаде выручают сакура и суши. Но бывает и харакири
- Ни тайфуна, ни акул. Корреспондент "Сегодня" заценил диковинку Олимпийских игр
- Баттл: японские суши против украинских. Мы попробовали и оценили
- Токио удивляет! Мы разобрались, почему в столице Игр нет самокатов