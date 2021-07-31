Не пить и не выть на луну? Что означают странные знаки в Токио

В парках японской столицы можно наткнуться на необычные знаки, которые запрещают распивать алкогольные напитки и любоваться луной

Странный знак в парке Токио / Фото: Любомир Луканюк

Возвращаясь ночью домой с соревнований, увидел необычный знак на входе в парк. На одном изображении были перечеркнуты люди со стаканами в руках. Тут все понятно – нельзя пить.

А на другом фото – зачеркнуты люди, которые смотрят на луну. Вместе сложилась картинка: "Нельзя набухаться и выть на луну".

Это было бы забавно. Но как объяснила мне Анастасия, которая живет в Токио, суть знака в том, что нельзя употреблять алкоголь в парке. А также нельзя собираться группами в ночное время. Это все из-за антиковидных мер.

Причем здесь луна? Оказалось, у японцев есть праздник Цукими – дословно "созерцание луны". Осенью, в сентябре и октябре, над Токио можно наблюдать огромную луну.

Тогда местные жители каждую ночь выходят в парки и на набережные, устраивают пикники и любуются небесным светилом.

Читайте другие репортажи "Сегодня" из олимпийского Токио: