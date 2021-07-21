На Олимпиаде-2020 стартовали первые соревнования

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет 23 июля, а за два дня до этого в Японии прошел матч 1-го тура группового этапа женского турнира по софтболу между Австралией и Японией (1:8).
После этого на стадионе Фукусима состоялись матчи Италия – США (0:2) и Мексика – Канада (0:4).
Также сегодня в программе Олимпиады матчи группового этапа турнира по женскому футболу:
- Великобритания – Чили
- Китай- Бразилия
- Швеция – США
- Япония – Канада
- Замбия – Нидерланды
- Австралия – Новая Зеландия
Полное расписание Олимпийских игр 2020 года есть на нашем сайте. В нашем специальном разделе вы можете узнать время начала всех соревнований по Киеву, а также отдельно выделены медальные старты.
Кроме этого, на нашем сайте есть отдельный раздел, посвященный сборной Украины на Олимпиаде-2020, где размешаются последние новости о наших атлетах в Токио.