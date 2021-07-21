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На Олимпиаде-2020 стартовали первые соревнования

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июля, 12:20
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На Олимпиаде-2020 стартовали первые соревнования. Еще до старта церемонии открытия прошел первый матч группового этапа олимпийского турнира по софтболу
Олимпиада-2020 стартовала с турнира по софтболу
Олимпиада-2020 стартовала с турнира по софтболу / Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет 23 июля, а за два дня до этого в Японии прошел матч 1-го тура группового этапа женского турнира по софтболу между Австралией и Японией (1:8).

После этого на стадионе Фукусима состоялись матчи Италия – США (0:2) и Мексика – Канада (0:4).

Также сегодня в программе Олимпиады матчи группового этапа турнира по женскому футболу:

В тренде
  • Великобритания – Чили
  • Китай- Бразилия
  • Швеция – США
  • Япония – Канада
  • Замбия – Нидерланды
  • Австралия – Новая Зеландия

Полное расписание Олимпийских игр 2020 года есть на нашем сайте. В нашем специальном разделе вы можете узнать время начала всех соревнований по Киеву, а также отдельно выделены медальные старты.

Кроме этого, на нашем сайте есть отдельный раздел, посвященный сборной Украины на Олимпиаде-2020, где размешаются последние новости о наших атлетах в Токио.

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