На Олимпиаде-2020 стартовали первые соревнования. Еще до старта церемонии открытия прошел первый матч группового этапа олимпийского турнира по софтболу

Олимпиада-2020 стартовала с турнира по софтболу / Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет 23 июля, а за два дня до этого в Японии прошел матч 1-го тура группового этапа женского турнира по софтболу между Австралией и Японией (1:8).

После этого на стадионе Фукусима состоялись матчи Италия – США (0:2) и Мексика – Канада (0:4).

Также сегодня в программе Олимпиады матчи группового этапа турнира по женскому футболу:

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Великобритания – Чили

Китай- Бразилия

Швеция – США

Япония – Канада

Замбия – Нидерланды

Австралия – Новая Зеландия

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