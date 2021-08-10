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Мне не стыдно признаться! Украинская лучница назвала причину фиаско на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 августа, 09:29
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По словам Вероники Марченко, в сборной Украины катастрофически не хватает психолога – этим 28-летняя львовянка объяснила падение своих результатов
Украинская лучница Вероника Марченко
Украинская лучница Вероника Марченко / Фото: Reuters

В 2016 году Вероника Марченко была чемпионкой Европы в индивидуальном и командном первенстве в стрельбе из лука.

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Однако на Олимпиаде в Токио, завершившейся в воскресенье, Марченко стала девятой в команде и 18-й – в индивидуалке.

По возвращении из Японии спортсменка откровенно рассказала, в чем причина.

"Да, пошел спад. После Олимпиады я поняла, что точно нужно работать над психологией. Это единственная проблема. Она и мне мешает, и вообще всем нам. С техникой, фактически, можно сказать, у нас получается. А с собой справляться тяжелее", – приводит слова Вероники Марченко XSport

"Чем старше ты становишься, тем большего начинаешь бояться. Ты много чего прошел, много проигрывал, побеждал – с каждым разом становится тяжелее. Когда ты молодой, то просто стреляешь, не задумываешься об этом. А так оно наслаивается и в голове накапливается много чего лишнего"

"Нужно работать с психологом, которого попросту нет в сборной, хотя должен быть. В других странах есть психологи. И вообще, у каждого ведущего спортсмена он есть. Это нормально, так и должно быть, потому что человек может себе что-то надумать. Нужно, чтобы кто-то его направил в правильную сторону"

"Поэтому мне не стыдно признаться, что нужно работать над психологией и над уверенностью в себе. Это то, что дало такой спад в результате. Я слишком много думаю", – заявила Марченко

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