Медальный зачет Паралимпиады-2020 в Токио по итогам 30 августа

После шести дней Паралимпиады-2020 Украина удерживает место в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио

Андрей Дорошенко завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня украинские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио 11 медалей, из которых 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Всего на счету Украины после шести дней соревнований 54 награды. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 119 медалей.

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