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Олимпиада 2020 в Токио

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Медальный зачет Олимпиады в Токио после 4 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 17:25
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По итогам 4 августа Украина поднялась на 37-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Первую золотую медаль в нашу копилку принес борец Жан Беленюк
Жан Беленюк и Ирина Коляденко
Жан Беленюк и Ирина Коляденко / Фото: Reuters

Лидирует в общем медальном зачете Китай, на счету которого 70 наград, из них 32 – золотые. США завоевали 79 медалей, но проигрывают китайцам по количеству золота, поэтому располагаются на второй строчке. Третье место удерживает Япония.

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Медальный зачет Олимпиады после 4 августа:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

32221670
2

США

25312379
3

Япония

2171240
4

Великобритания

15181548
5

Австралия

1541736
6

ОКР

14211853
7

Германия

881632
8

Франция

610925
9

Италия

691530
10

Нидерланды

68923
11

Корея

64919
12

Новая Зеландия

64515
13

Куба

53412
14

Венгрия

45312
15

Канада

44715
16

Бразилия

43815
17

Чехия

4318
18

Швейцария

34512
19

Польша

33410
20

Хорватия

3328
21

Швеция

2507
22

Тайбэй

24511
23

Грузия

2417
24

Дания

2237
25

Норвегия

2215
26

Ямайка

2125
27

Иран

2114
27

Словения

2114
29

Эквадор

2103
30

Греция

2013
30

Узбекистан

2013
32

Косово

2002
32

Катар

2002
34

Испания

14510
35

Румыния

1304
35

Венесуэла

1304
37

Украина

12811
38

Кения

1225
39

Гонконг

1203
39

ЮАР

1203
39

Словакия

1203
42

Сербия

1146
43

Австрия

1135
43

Индонезия

1135
45

Бельгия

1113
45

Эфиопия

1113
45

Уганда

1113
48

Филиппины

1102
48

Тунис

1102
50

Турция

1056
51

Ирландия

1023
51

Израиль

1023
53

Беларусь

1012
53

Эстония

1012
53

Фиджи

1012
53

Латвия

1012
57

Бермуды

1001
57

Марокко

1001
57

Пуэрто-Рико

1001
57

Таиланд

1001
61

Армения

0213
61

Колумбия

0213
61

Доминиканская Республика

0213
61

Кыргызстан

0213
65

Индия

0123
65

Монголия

0123
65

Португалия

0123
68

Болгария

0112
68

Нигерия

0112
68

Сан-Марино

0112
71

Иордания

0101
71

Северная Македония

0101
71

Намибия

0101
71

Туркменистан

0101
75

Казахстан

0044
76

Азербайджан

0033
76

Египет

0033
76

Мексика

0033
79

Аргентина

0011
79

Кот-д'Ивуар

0011
79

Финляндия

0011
79

Гана

0011
79

Кувейт

0011
79

Малайзия

0011
79

Сирия

0011
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
15
48
5
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
16
32
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
10
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
9
23
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