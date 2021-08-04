Медальный зачет Олимпиады в Токио после 4 августа Поделиться Копировать ссылку

По итогам 4 августа Украина поднялась на 37-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Первую золотую медаль в нашу копилку принес борец Жан Беленюк