Медальный зачет Олимпиады на 24 июля: Украина идет в ТОП-20 после пьедестала Белодед

В субботу, 24 июля, на Играх в Японии разыграли первые 11 комплектов наград. Дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио. А лидерство в командной зачете после полноценного первого дня соревнований захватил Китай, у которого уже три олимпийских чемпиона и один бронзовый призер.
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На втором месте расположилась Италия, у которой золотая медаль в тхэквондо и серебряная в фехтовании на саблях у бойфренда Ольги Харлан Луиджи Самеле. Команда Украины с бронзовой медалью Белодед занимает пока 19 место. В целом, 28 стран уже открыли счет своим наградам в Токио.
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Италия
|1
|1
|0
|2
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|4
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Иран
|1
|0
|0
|1
|5
|Косово
|1
|0
|0
|1
|5
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|5
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|ОКР
|0
|1
|1
|2
|10
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|12
|Индия
|0
|1
|0
|1
|12
|Испания
|0
|1
|0
|1
|12
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|12
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|12
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|12
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|19
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|19
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|19
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|19
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|19
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|19
|Словения
|0
|0
|1
|1
|19
|Украина
|0
|0
|1
|1
|19
|Франция
|0
|0
|1
|1
|19
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|19
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|Всего
|11
|11
|15
|37
Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.
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