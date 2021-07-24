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Олимпиада 2020 в Токио

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Медальный зачет Олимпиады на 24 июля: Украина идет в ТОП-20 после пьедестала Белодед

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 17:46
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Уже 28 стран мира завоевали награды на Олимпийских играх-2020 в Токио, но успешнее всех стартовала фаворитка командного зачета – сборная Китая
Медальный зачет Токио-2020
Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 24 июля, на Играх в Японии разыграли первые 11 комплектов наград. Дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио. А лидерство в командной зачете после полноценного первого дня соревнований захватил Китай, у которого уже три олимпийских чемпиона и один бронзовый призер.

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На втором месте расположилась Италия, у которой золотая медаль в тхэквондо и серебряная в фехтовании на саблях у бойфренда Ольги Харлан Луиджи Самеле. Команда Украины с бронзовой медалью Белодед занимает пока 19 место. В целом, 28 стран уже открыли счет своим наградам в Токио.

В тренде
МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
4Южная Корея1023
5Венгрия1001
5Иран1001
5Косово1001
5Таиланд1001
5Эквадор1001
10ОКР0112
10Сербия0112
12Бельгия0101
12Индия0101
12Испания0101
12Нидерланды0101
12Румыния0101
12Тайвань0101
12Тунис0101
19Израиль0011
19Индонезия0011
19Казахстан0011
19Мексика0011
19Монголия0011
19Словения0011
19Украина0011
19Франция0011
19Швейцария0011
19Эстония0011
Всего11111537

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

Также мы писали про первый "развод" в Токио-2020. Оказалось, что даже в условиях жесткого карантина и чрезвычайного положения в городе японцы умудрились организовать экскурсии.

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Медали Олимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
3
0
1
4
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Италия ИталияIT
1
1
0
2
4
flag XK
1
0
0
1
5
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
6
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
7
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
9
flag Япония ЯпонияJP
1
1
0
2
10
flag Эстония ЭстонияEE
0
0
1
1
Медальный зачет
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