Медальные надежды Украины в седьмой день Паралимпиады-2020 в Токио

Расписание украинских паралимпийцев на 31 августа – поборемся за медали в плавании, велоспорте и легкой атлетике

Пловец Евгений Богодайко 31 августа поборется за медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В последний день лета на Паралимпийских играх в Токио украинцы будут соревноваться в шести видах спорта. Традиционно, самые большие медальные надежды связываем с выступлениями наших пловцов. Начало финальных заплывов в 11:00.

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Насыщенная программа и у легкоатлетов, где есть все шансы пополнить медальный зачет сборной Украины.

Велосипедист Егор Дементьев посоревнуется за награду в гонке на время с раздельным стартом.

Болеем за всех наших спортсменов и желаем им удачи в соревнованиях.

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Расписание украинских паралимпийцев на 31 августа.

3:17. Плавание: Илья Яременко, Максим Веракса (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S12).

3:24. Плавание: Ярина Матло (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S12).

3:28. Плавание: Василий Крайник (предварительный заплыв, комплексное плавание на 200 метров, класс SM14).

3:30. Пулевая стрельба: Ирина Ляху (квалификация, 10 метров, пневматический пистолет, класс SH1).

3:56. Плавание: Юрий Дворский (предварительный заплыв, 50 метров брассом, класс SB2).

4:00. Настольный теннис: Украина – Италия (Лев Кац, Иван Май; 1/16 финала, класс 9-10).

4:07. Плавание: Ольга Свидерская, Марина Вербовая (предварительный заплыв, 50 метров брассом, класс SB3).

4:16. Плавание: Евгений Богодайко (предварительный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S7).

4:19. Плавание: Андрей Трусов (предварительный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S7).

4:26. Плавание: Елизавета Мерешко (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S7).

4:33. Плавание Максим Крипак (предварительный заплыв, 100 метров баттерфляем, класс S10).

4:38. Легкая атлетика: бег на 100 метров. Лейла Аджаметова (предварительный забег, класс Т13).

5:36. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Оксана Ботурчук (класс Т12). Финал.

6:00. Пулевая стрельба: Алексей Денисюк (квалификация, 10 метров, пневматический пистолет, КЛС SH1).

7:47. Велоспорт: Егор Дементьев (гонка с раздельным стартом, класс C5). Финал.

11:00. Голбол: Украина – США (Виталий Гапоненко, Родион Жигалиной, Василий Олейник, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко; четвертьфинал)

C 11:00 Финалы в плавании.

13:05. Легкая атлетика: толкание ядра. Максим Коваль, Александр Яровой (класс F20). Финал.

13:30. Настольный теннис: Чехия – Украина (Василий Петрунив, Александр Езык; класс 3).

4:38. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Юлия Шуляр (класс Т20). Финал.1

15:45. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Алина Терех, Наталья Кобзарь (класс Т37). Финал.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020