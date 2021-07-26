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Медаль близко! Украинские сестры-близняшки вышли в 1/4 финала Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 10:31
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Теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжают успешное выступление на олимпийских кортах Токио, убрав со своего пути к наградам очередной дуэт
Сестры Надежда и Людмила Киченок
Сестры Надежда и Людмила Киченок / Фото: Reuters

Во втором круге теннисного турнира на Олимпиаде в парном разряде украинки Людмила и Надежда Киченок справились с итальянской парой Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Матч длился 1 час и 48 минут и завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу наших девушек.

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В четвертьфинале Игр, 27 июля, сестры Киченок сыграют с российской парой в составе Вероники Кудерметовой и Елены Весниной.

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Напомним, что на старте парного турнира сестры Киченок вырвали героическую победу над дуэтом из Индии Саня Мирза – Анкита Райна. Проиграв первый сет 0:6, затем сестры-близняшки из Днепра исправили ситуацию, взяв вторую партию на тай-брейке 7:6 (7:0), а затем оказавшись сильнее и в третьем сете – 10:8.

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