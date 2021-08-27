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Лучший в Европе. Украинец выиграл медаль Паралимпиады-2020 с рекордом

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 августа, 08:47
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Украинский легкоатлет завоевал серебряную награду на Паралимпийских играх в Токио, показав рекордный результат в метании копья
Владислав Билый выиграл серебряную медаль в метании копья стоя
Владислав Билый выиграл серебряную медаль в метании копья стоя / Фото: Getty Images

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинский легкоатлет завоевал серебряную медаль, установив континентальный рекорд.

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В соревнованиях по метанию копья стоя Владислав Белый показал результат 55.34 метра. Отметим, что украинский паралимпиец установил европейский рекорд.

Еще один украинец Александр Дорошенко был пятым с результатом 54.07 м.

Олимпийским чемпионом стал колумбиец Хосе Лемос Ривас (60.31), которому покорился мировой рекорд.

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Это 11 медаль украинских спортсменов на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В активе наших паралимпийцев 1 золотая награда, 7 серебряных и 3 бронзовые.

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