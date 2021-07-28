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Ломала руку запрещенным приемом! Россиянка выступила против судей – ее "не пустили" в финал

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 15:50
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Дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в категории до 70 кг, но осталась недовольна оцениванием в полуфинале с японкой
Мадина Таймазова расстроена выступлением
Мадина Таймазова расстроена выступлением / Фото: Reuters

Первые дни Олимпиады в Токио обходились преимущественно без судейских скандалов. Но сегодня бушуют страсти на арене у дзюдоистов. Сначала украинца Кеджау Ньябали дисквалифицировали в 1/8 финала, хотя он утверждает, что никакой травмы сопернику не нанес. А теперь волна возмущения катится по России.

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В РФ крайне недовольны судейством в полуфинальной схватке у женщин в весе до 70 кг, где японка Тидзуру Араи выиграла иппоном у россиянки Мадины Таймазовой. Поединок длился аж 16 минут 41 секунду с учетом "голден скор". Мадина, которая в итоге выиграла "бронзу" считает, что судья проигнорировал запрещенный прием японки.


Фото Reuters

"Я не могу говорить что-то о спорном моменте в конце схватки, но там была оценка. Что касается партера, она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом, я закричала. Судьи посчитали, что ее не надо наказывать.

Даже после тех моментов я была готова бороться до победы, но проснулась уже проигравшей. В поединке за бронзу я сконцентрировалась на схватке и сопернице, не обращала внимание на боль. Завтра будет болеть все. Судьям я бы сказала: бог вам судья", – цитирует Мадину Чемпионат

Ранее иранский дзюдоист посвятил Израилю свою медаль Олимпиады-2020.

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5
9
26
2
flag Япония ЯпонияJP
12
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21
3
flag США СШАUS
10
11
9
30
4
flag ОКР ОКРROC
7
8
5
20
5
flag Австралия АвстралияAU
6
1
9
16
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
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2
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