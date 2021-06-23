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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Ливерпуль против Олимпиады. Клуб не пускает свою звезду в Токио

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 17:57
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Мохамед Салах получил вызов в олимпийскую сборную Египта, однако мерсисайдцы решили не пускать футболиста на турнир в Японию
Салаха не пускают на Олимпиаду
Салаха не пускают на Олимпиаду / Фото: AFP

Ливерпуль отказался отпускать на олимпийский турнир в Токио нападающего Мохамеда Салаха. Футбольная федерация Египта просила клуб позволить игроку отлучиться на несколько недель в июле-августе, но получила отказ.

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Надо сказать, что Ливерпуль, как и остальные клубы, имеет право блокировать отъезд своих футболистов на Олимпийские игры, поскольку турнир не признан ФИФА. К тому же, чемпионат Англии стартует через неделю после Олимпиады, а значит Салах пропустит предсезонные сборы. А он ключевой игрок Ливерпуль. В сезоне 2020/21 Салах провел 51 матч в составе мерсисайдцев, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач.

Ранее мы писали, как одержимый концом света священник лишил марафонца олимпийского "золота".

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Швеция
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4
2
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Испания
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1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
2
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4
2
Германия
2
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