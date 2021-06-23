Ливерпуль против Олимпиады. Клуб не пускает свою звезду в Токио

Мохамед Салах получил вызов в олимпийскую сборную Египта, однако мерсисайдцы решили не пускать футболиста на турнир в Японию

Салаха не пускают на Олимпиаду / Фото: AFP

Ливерпуль отказался отпускать на олимпийский турнир в Токио нападающего Мохамеда Салаха. Футбольная федерация Египта просила клуб позволить игроку отлучиться на несколько недель в июле-августе, но получила отказ.

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Надо сказать, что Ливерпуль, как и остальные клубы, имеет право блокировать отъезд своих футболистов на Олимпийские игры, поскольку турнир не признан ФИФА. К тому же, чемпионат Англии стартует через неделю после Олимпиады, а значит Салах пропустит предсезонные сборы. А он ключевой игрок Ливерпуль. В сезоне 2020/21 Салах провел 51 матч в составе мерсисайдцев, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач.

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