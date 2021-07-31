Кэти Ледеки завоевала 10-ю медаль на Олимпиадах : результаты плавания в Токио

На Олимпийских играх в Токио разыграли еще четыре комплекта наград в плавании. Победители установили два новых мировых рекорда, а серебряная призерка обновила рекорд Океании

Результаты медальных заплывов в плавании 31 июля / Фото: Reuters

В мужском плавании на 100 метров баттерфляем победу отпраздновал американец Калеб Дрессел и стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Он не только взял золотую медаль, но и обновил собственный мировой рекорд. Также ему принадлежит олимпийский рекорд в этой дисциплине (49.71).

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Калеб Дрессел (США) – 49.45 мировой рекорд

Криштоф Милак (Венгрия) +0.23

Ноэ Понти (Швейцария) +1.29

В женском заплыве на спине на 200 метров золотую медаль завоевала Кейли Маккиоун из Австралии. Это уже третья медаль для австралийки в Токио. Ранее она брала золото на 100-метровке и бронзу – в комбинированной смешанной эстафете.

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Кейли Маккиоун (Австралия) – 2:04.68

Кайли Масс (Канада) +0.74

Эмили Сибом (Австралия) +1.49

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В заплыве на 800 метров вольным стилем среди женщин победу отпраздновала знаменитая американка Кэти Ледеки, завоевавшая в Токио уже четвертую награду, а в целом это ее 10-я медаль на Олимпийских играх!

Кэти Ледеки (США) – 8:12.57

Ариарне Титмус (Австралия) +1.26 рекорд Океании

Симона Квадарелла (Италия) +5.78

А в смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием олимпийскими чемпионами с мировым рекордом стали британцы.

Великобритания – 3:37.58 мировой рекорд

Китай +1.28

Австралия +1.37

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.