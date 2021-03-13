Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

"Катюша" не станет гимном России – решение суда

13 марта, 08:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Песня связана с Россией, а потому не может представлять страну на Олимпийских играх

Россиянам запретили использовать советскую военную песню "Катюша" в качестве замены национальному гимну во время Олимпийских игр в Токио, где саму страну будут называть словом из трех букв. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Реклама

Читайте также: Позор России: спортсмены заклеивают национальную символику скотчем и прячут автомобили

"Комиссия CAS считает, что понятие "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с "Катюшей", – цитирует решение суда Associated Press.

Пока не ясно, с какой композицией Россия поедет в Японию, однако на недавнем чемпионате мира по конькобежному спорту использовали произведение Петра Чайковского.

Напомним, что из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

Российские спортсмены заклеивают символику скотчем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Катюша Спортивный арбитражный суд Олимпиада-2020 российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине
Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и ПекинеДругие
Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду
Беленюка вызвали на драку за путевку на ОлимпиадуДругие
Япония не пустит зрителей на Олимпиаду: вопрос по иностранным туристам почти решен
Япония не пустит зрителей на Олимпиаду: вопрос по иностранным туристам почти решенОлимпиада-2020
"Катюша" не станет гимном России – решение судаОлимпиада-2020
Сдавать билеты? Иностранных болельщиков хотят не пустить на Олимпиаду-2020
Сдавать билеты? Иностранных болельщиков хотят не пустить на Олимпиаду-2020Другие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять