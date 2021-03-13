"Катюша" не станет гимном России – решение суда

Песня связана с Россией, а потому не может представлять страну на Олимпийских играх

Россиянам запретили использовать советскую военную песню "Катюша" в качестве замены национальному гимну во время Олимпийских игр в Токио, где саму страну будут называть словом из трех букв. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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"Комиссия CAS считает, что понятие "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с "Катюшей", – цитирует решение суда Associated Press.

Пока не ясно, с какой композицией Россия поедет в Японию, однако на недавнем чемпионате мира по конькобежному спорту использовали произведение Петра Чайковского.

Напомним, что из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

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