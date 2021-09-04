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Как обидно! Украину от серебра Паралимпиады отделила одна сотая

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 сентября, 09:57
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Украинский стрелок Василий Ковальчук принес нашей стране еще одну медаль Паралимпийских игр в Токио – в стрельбе из винтовки лежа с дистанции 50 метров
Василий Ковальчук завоевал в Токио вторую медаль
Василий Ковальчук завоевал в Токио вторую медаль / Фото: REUTERS

Украинец шел в группе лидеров, а в битве за бронзу выиграл перестрелку у итальянца Андреа Ливерани. Однако подняться выше ему не удалось. Самое обидное, что от серебра его отделила всего одна сотая балла!

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Перед решающим выстрелом серб Здравко Саванович имел преимущество в четыре сотых. Наш стрелок выбил 10.5, а его оппонент 10.2, что позволило ему сохранить вторую строчку.

Золото с паралимпийским и мировым рекордом завоевал еще один представитель Сербии Драган Ристич. Он захватил лидерство с самого начала соревнований и уже не упустил первое место.

Ковальчук завоевал вторую медаль в Токио – ранее он стал серебряным призером в стрельбе из винтовки на 10 метров. А в Рио-2016 и Лондоне-2012 он становился олимпийским чемпионом.

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На счету Украины уже 97 медалей: 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых. В общем медальном зачете наша страна удерживает пятое место.

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