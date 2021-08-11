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Игорь Рейзлин: "Моя медаль спасла фехтование в Украине"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 18:45
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Бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио надеется, что его бронзовая награда послужит стимулом для финансирования фехтования в Украине
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

Герой Олимпиады-2020 в Токио шпажист Игорь Рейзлин поделился своими мыслями о будущем его вида спорта в Украине. По мнению бронзового призера Игр, если бы не его медаль, фехтование могло остаться без финансирования, заявил спортсмен в интервью XSport.

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Игорь Рейзлин – победитель этапа Кубка мира в Швейцарии
Игорь Рейзлин – победитель этапа Кубка мира в Швейцарии

"Это мечта любого спортсмена – просто попасть на Олимпийские Игры, а тут еще и на пьедестал. Ради этого все и делается, все эти многолетние тренировки. Ощущение, конечно, крутые, приятные. Это во-первых".

Игорь Рейзлин сильно выступил в Токио
Игорь Рейзлин сильно выступил в Токио / Фото: FIE

"Во-вторых, к сожалению, эта медаль – единственная в фехтовании на этой Олимпиаде. И она действительно важна для нашего вида в плане финансирования. Потому что если бы не было вообще медалей, то урезали бы финансирование конкретно. А так, есть надежды, что все будет нормально и на следующий олимпийский цикл" – приводит слова Игоря Рейзлина XSport.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

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Напомним, что украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в битве за третье место итальянца Андреа Сантарелли.

Ранее тренер украинской легкоатлетки Марины Килипко Виктор Шевцов заявил, что недостаточное финансирование было главной причиной невключения его в состав делегации на Олимпийские игры.

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1
Десна
3
7:1
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Ворскла
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Днепр-1
3
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Динамо
2
6:1
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5
Металлист 1925
3
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Александрия
3
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6
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Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
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4
9
Заря
3
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10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
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1
14
Львов
3
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1
15
Черноморец
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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