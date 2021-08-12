Харлан примет участие в Танцах со звездами

После неудачи на Олимпиаде в Токио знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан решила попробовать силы в шоу-бизнесе

Ольга Харлан / Фото: FIE

30-летняя украинская саблистка Ольга Харлан после Олимпиады в Токио, где неожиданно выбыла в первом же раунде, сообщила, что будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

"Увидимся на паркете", – написала Харлан в Instagram

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"Для меня участие в проекте будет идеальной возможностью показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Это невероятный опыт и хорошая физическая нагрузка. Уже не могу дождаться старта репетиций. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому и увидеть все изнутри", – приводит слова Харлан УНИАН

Отметим, что Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок Украины за время независимости. В ее активе – золото, серебро и две бронзы предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира!

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Добавим, что Ольга встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, который на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал два серебра – в личной и командной сабле.

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Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

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