"Грязная марокканка! Била меня по затылку!" Украинская боксерша впервые победила на Олимпиаде

Анна Лысенко прокомментировала свою победу в 1/8 финала Токио-2020 над Умаимой Белахбиб, которая стала первой в истории украинского женского бокса на Играх

Анна Лысенко (в синем) не оставила шансов марокканке / Фото: Reuters

После поединка с Умаимой Белахбиб из Марокко, которую Анна Лысенко одолела в 1/8 финала Игр со счетом 5:0, украинка рассказала о неприятном стиле своей соперницы.

"Я с ней уже боксировала в Болгарии, побеждала. Она – "грязный" боксер, было несколько моментов в этом бою, когда мы столкнулись. Она идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку"

"Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Слава Богу, все удалось. План, который определил тренер, выполнила. Эмоции переполняют, все хорошо", – приводит слова Анны Лысенко Суспільне

Отметим, что Лысенко – серебряный призер чемпионата Европы-2019. На европейском лицензионном турнире месяц назад Анна дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице Бусеназ Сюрменели из Турции. Именно с ней украинка встретится в четвертьфинале Игр-2020 в пятницу, 30 июля.

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