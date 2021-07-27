Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

"Грязная марокканка! Била меня по затылку!" Украинская боксерша впервые победила на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
27 июля, 13:23
Копировать ссылку
Анна Лысенко прокомментировала свою победу в 1/8 финала Токио-2020 над Умаимой Белахбиб, которая стала первой в истории украинского женского бокса на Играх
Анна Лысенко (в синем) не оставила шансов марокканке
Анна Лысенко (в синем) не оставила шансов марокканке / Фото: Reuters

После поединка с Умаимой Белахбиб из Марокко, которую Анна Лысенко одолела в 1/8 финала Игр со счетом 5:0, украинка рассказала о неприятном стиле своей соперницы.

"Я с ней уже боксировала в Болгарии, побеждала. Она – "грязный" боксер, было несколько моментов в этом бою, когда мы столкнулись. Она идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку"

"Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Слава Богу, все удалось. План, который определил тренер, выполнила. Эмоции переполняют, все хорошо", – приводит слова Анны Лысенко Суспільне

Отметим, что Лысенко – серебряный призер чемпионата Европы-2019. На европейском лицензионном турнире месяц назад Анна дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице Бусеназ Сюрменели из Турции. Именно с ней украинка встретится в четвертьфинале Игр-2020 в пятницу, 30 июля.

Читайте также: Украинка, которую закрыли в номере, осталась без медали на Олимпиаде

"Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать Олимпиаду. Будем готовиться на представительницу Турцию", – говорит Лысенко

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
9
5
8
22
2
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
3
flag Япония ЯпонияJP
9
3
5
17
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
4
16
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
4
5
1
10
6
flag Австралия АвстралияAU
3
1
5
9
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
0
4
7
8
flag Франция ФранцияFR
2
2
2
6
9
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
10
flag Италия ИталияIT
1
4
5
10
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять