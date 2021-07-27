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Гимнастки России дважды упали с бревна на Олимпиаде, но получили "золото" с помощью США

Елена Павлова Елена Павлова
27 июля, 19:03
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Женская сборная РФ впервые в истории выиграла командное многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх, воспользовавшись отказом от выступления Симоны Байлз
Сборная России по гимнастики
Сборная России по гимнастики / Фото: Reuters

Россиянки смогли выиграть золотые медали, несмотря на два падения на одном снаряде. Ангелина Мельникова вслед за Владиславой Уразовой упала с бревна во время выступления в командном многоборье. Они получили невысокие оценки, но в итоге обошли ослабленных американок.

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Надо сказать, что два подарка во время соревнований сборной ОКР сделал фаворит – команда США. Сначала с турнира снялась четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, которая выступила в первом виде не очень удачно, получив повреждение, и решила поберечься.


Фото Reuters

А затем американка Джордан Чайлз упала во время вольных упражнений, хотя на ковре американки традиционно сильны. И россиянки неожиданно выиграли "золото". США – вторые, третья – Великобритания.

"Конечно, Байлз сделала нам большой подарок, но радоваться сразу не стала, ведь это команда Америки, которая славится своей силой. Но когда произошла ошибка американки в вольном упражнении", – отреагировала на победу коллег гимнастка Мария Пасека для РИА Новости

Ранее украинские гимнасты стали предпоследними на Олимпиаде.

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