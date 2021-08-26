Это шок для всех! Каратист Горуна станет участником проекта Танцы со звездами

Украинский каратист продолжает завоевывать себе новых поклонников. Участие в популярном танцевальном шоу поможет спортсмену прославиться еще больше

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

Бронзовый медалист Олимпийских игр в Токио, каратист Станислав Горуна принял решение поучаствовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

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Зажигательный ролик, где каратист демонстрирует свои способности к танцам, Станислав выложил в своем Instagram.

"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов. Встретимся на паркете. Желаю партнерше много терпения", – написал Горуна в Instagram.

Горуна не первый олимпиец, пожелавший участвовать в проекте "Танцы со звездами".

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Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Напомним, что после неудачи на Олимпиаде-2020 в Токио знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан решила попробовать свои силы в танцевальном шоу.

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

А вот украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Украинец боролся за выход в финал соревнований, но в полуфинале уступил итальянцу Луиджи Буса.

Горуна продолжает оправдывать объятия Магучих с россиянкой / Фото: Reuters

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Также Станислав Горуна выступил в защиту украинки Ярославы Магучих, которая после финала Олимпиады в прыжках в высоту обнималась с представительницей ОКР Марией Ласицкене