Эгоистичная социопатка! Американской гимнастке досталось в США за проигрыш России в Токио

Американский консервативный активист и ведущий ток-шоу на радио Чарли Кирк очень грубо отреагировал на снятие Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио

Симона Байлз / Фото: Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Байлз отказалась от соревнований после неудачного опорного прыжка и тем самым сделала подарок России, которая выиграла "золото" в команде.

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"Симона Байлз, которая является действительно очень талантливой гимнасткой, решила не бороться за золотую медаль в командном многоборье, снявшись с Игр. Ты представляешь свою нацию, эгоистичная социопатка! Ты шутишь?", – сказал Кирк на видео в Twitter Джейсона Кэмпбелла

Симона Байлз неудачно выполнила опорный прыжок / Фото: Reuters

"Мы воспитываем поколение слабых людей, таких как Симона Байлз. Если у тебя ментальные проблемы, не принимай участие вообще. Конечно, она невероятная спортсменка, но она также очень эгоистична, не зрела как личность и позор для страны"

"Кто упустит возможность выиграть "золото"? Ты просто сделала подарок русским. Не приходи на соревнования, если не готова к большой игре. У нас есть тысячи юных гимнасток, которые хотели бы занять твое место. Когда наступают трудные времена, ты распадаешься на миллион кусочков"

Отметим, что из-за психологических проблем Симона неожиданно снялась уже и с личного многоборья.

Ранее украинские гимнасты стали предпоследними на Олимпиаде.