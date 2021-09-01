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До золота не хватило одного балла. Украина завоевала вторую медаль в стрельбе на Паралимпиаде-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 сентября, 09:40
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48-летний Василий Ковальчук уже выигрывал золото на прошлых Паралипиадах, но в Токио довольствовался серебром
Василий Ковальчук стал серебряным медалистом Паралимпиады-2020
Василий Ковальчук стал серебряным медалистом Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

На Паралимпийских играх-2020 в Токио прошел финал соревнований по пулевой стрельбе среди мужчин (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH2).

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В финале украинец провел не лучшую первую серию, но смог подняться в тройку лидеров и закрепился на втором месте. Лидер соревнований – серб Драган Ристич – не делал ошибок, поэтому оказался недосягаем.

Василий Ковальчук набрал 254.7 балла и выиграл серебро. Для 48-летнего украинца это третья медаль в карьере на Паралимпиаде и первое серебро.

Золото досталась сербу Драгану Ристичу, у него 255.5балла, а бронзу завоевал Франчек Горазд Тиршек из Словении.

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