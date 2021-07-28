Девушка дня на Олимпиаде-2020: танцующая лучница с внешностью модели

Украинская лучница Вероника Марченко могла бы выигрывать конкурсы красоты, но вместо этого львовская спортсменка сейчас сражается за медаль Олимпийских игр-2020

Украинская лучница Вероника Марченко / Фото: Instagram

Сегодня Марченко вступает в борьбу на олимпийском турнире в Токио, а у нас призер чемпионатов Европы и Европейских игр претендует на звание Мисс Украины на Играх в Японии.

В стрельбу из лука очаровательная львовянка пошла вслед за своим старшим братом, который до этого уже несколько лет занимался этим видом спорта. "Меня всегда привлекало, когда он возвращался с медалями и кубками.

В луке главное – упорство и терпение. Научиться могут все, но это долгий и нудный процесс"

Вероника признавалась, что волнение на соревнованиях присутствует всегда: "Справиться трудно, но помогают дыхательные упражнения и приседания – или можно немного попрыгать".

До стрельбы из лука Марченко серьезно увлекалась танцами. И, скорее всего, продолжала бы в этом направлении, если бы не стрелы:

"Мне и сейчас хочется, но нет времени. А пока, кроме лука могу только рисовать картины по номерам. На что-то еще не хватает времени, хочется успевать и с семьей побыть".

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.