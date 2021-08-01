Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Девушка дня на Олимпиаде-2020. Марина Бех-Романчук: все при ней, осталось допрыгнуть до золота

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
1 августа, 20:06
Копировать ссылку
Олимпийской семейной паре не хватает золота до полного комплекта наград в Токио
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Сегодня на Олимпийских играх в Токио синхронно выступила украинская олимпийская пара. Михаил Романчук завоевал серебряную медаль в плавании и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину пробилась в финал соревнований. Михаил ранее уже добыл в копилку украинской сборной бронзовую награду, теперь для полного комплекта не хватает только "золота".

Мисс Украина на Олимпиаде-2020: выберите самую красивую украинскую спортсменку в Токио

Украинская легкоатлетка родилась в селе Морозов Хмельницкой области в 1995 году. Еще в раннем возрасте начала заниматься спортом, отдав предпочтение прыжкам в длину. Первым серьезным достижением Марины было выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции, где она выиграла золотую медаль. Эта награда мотивировала ее к продолжению спортивной карьеры.

Участие на Олимпиаде-2016 в Рио стало знаковым событием для молодой спортсменки. Марина с первой попытки прошла квалификацию и попала в финал. Но главное – в Рио-де-Жанейро она познакомилась с пловцом Михаилом Романчуком, с которым сыграла свадьбу в сентябре 2018 года.

В тренде

На 2019 год пришелся пик спортивной формы украинской легкоатлетки: "золото" на Универсиаде в Неаполе, "серебро" на чемпионате мира в "Дохе" и две "бронзы" на Европейских играх в Минске и чемпионате Европы в помещении.

На Олимпийских играх в Токио легкоатлетка из Хмельницкого – одна из главных надежд Украины на медали. А поскольку у семейной пары уже есть "серебро" и "бронза", Марине осталось завоевать золотую медаль.

Читайте также: Расписание Олимпиады-2020 на 1 августа

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Франция ФранцияFR
5
10
6
21
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
9
flag Италия ИталияIT
4
8
15
27
10
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять