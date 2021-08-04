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Депутата из Украины не допустили к Олимпиаде в Токио из-за нарушения допинг правил

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 13:23
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Украинский легкоатлет Назар Коваленко не сможет выступить на Олимпиаде-2020. Суд оставил в силе скандальное решение дисквалифицировать украинца, хотя допинг у него не обнаружили
Назар Коваленко не выступит на Олимпиаде в Токио
Назар Коваленко не выступит на Олимпиаде в Токио / Фото: Facebook

Согласно антидопинговым правилам, спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. По этому пункту с Олимпиады сняли троих атлетов.

"Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере по 5 допинг тестов! А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 вне соревновательных)!

Но Athletic Integrity Unit приняло решение меня не допустить только потому что я не успел сдать вне соревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время!

Но как я мог знать когда ко мне могут приехать допинг офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на ОИ-2020 за 60 дней до своего старта!

Я боролся, я сделал все и команда юристов за 2 дня подготовила заявление (дело) на почти 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности! Но суд Court Of Arbitration For Sport, принял решение о недопуске к старту!", – написал Коваленко в Facebook.

Также спортсмен сообщил, что будет готовится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, после чего завершит карьеру.

Отметим, что в 2020 году Коваленко был отстранен на 4 года за употребление допинга. Чиновникам показалось подозрительным изменение в биологическом паспорте спортсмена.

Также он является депутатом Белоцерковского городского совета, а еще вице-президентом белоцерковской федерации легкой атлетики.

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