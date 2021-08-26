Что ждать Украине во второй день Паралимпиады. Расписание и медальные надежды

Расписание украинских паралимпийцев на 26 августа – поборемся за медали в плавании, фехтовании, велосипедном спорте и пауэрлифтинге

Паралимпиада. Расписание второго дня Игр в Токио / Фото: Reuters

26 августа на Паралимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 30 комплектов медалей в пяти видах спорта:

плавание – 14;

велоспорт (трек) – 5;

фехтование на колясках – 4;

пауэрлифтинг – 4;

конный спорт – 3;

Во второй день Игр 30 украинских спортсменов примут участие в соревнованиях в 6 видах спорта и поборются за 11 комплектов наград.

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8 украинских пловцов будут сражаться за 4 комплекта наград в плавании, в том числе – в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем. Утренняя программа в плавании начнется в 09:00 утра, а финалы пройдут с 17:00.

6 украинских спортсменов поборются за 4 комплекта наград в фехтовании (мужская и женская шпага), начало отборочных схваток в 09:00, финалов – после 17:30.

Велосипедист Егор Дементьев выступит на треке в гонке-преследования на 1000 метров, старт соревнований в 14:00.

2 спортсмена в пауэрлифтинге – Константин Панасюк (весовая категория до 54 кг, финал в 18:30) и Марина Копийка (до 41 кг, финал в 13:00.

Мужская сборная Украины по голболу (6 спортсменов) в 17:30 сыграет со сборной Германии (матч группы В).

8 спортсменов в настольном теннисе сыграют матчи в группах. Медали в этом виде спорта будут разыграны позже.

Смотрите медальный зачет Паралимпиады-2020 в Токио.