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"Буду бежать к Марине": первые слова Романчука после "бронзы" Токио-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июля, 07:00
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Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. За него на трибунах болела жена Марина Бех
За Михаила на трибунах болела супруга Марина
За Михаила на трибунах болела супруга Марина

Михаил Романчук – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио! Обладатель олимпийского рекорда в плавании на 800 метров вольным стилем Романчук признался, что шел к этой медали 18 лет.

В детстве у Михаила был кумир – четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"Это легенда плавания. А сейчас я хочу стать легендой, чтобы вдохновлять подрастающее поколение".

На арене у Романчука была отличная поддержка. Поболеть пришли представители других видов спорта.

"И Марина на трибунах. Буду бежать к ней", – попрощался с нами Михаил.

Его супруга Марина Бех также примет участие в Олимпийских играх. В секторе для прыжков в длину Марина одна из претенденток на медали.

Кстати, Михаил признался, что установленный олимпийский рекорд в полуфинале сыграл с ним злую шутку в решающем заплыве.

"Финиш считаю мне удался. Я плыл рядом с немцем Флорианом Велльброком и выиграл у него. Хотя он прекрасный финишер. Мы с Флорианом немного завелись в полуфинале, где я установил олимпийский рекорд. И это сыграло злую шутку в финале", – говорит Романчук.

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