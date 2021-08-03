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Бразилия и Испания поборются за футбольное "золото"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 17:19
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Определились два финалиста футбольного турнира на Олимпийских играх – сборная Бразилии сыграет с Испанией
Сборные Бразилии и Испании разыграют "золото" Олимпиады-2020 в Токио
Сборные Бразилии и Испании разыграют "золото" Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

В финале футбольного турнира Олимпийских игр в Токио сыграют сборные Бразилии и Испании. Сегодня были сыграны два полуфинальных матча: Бразилия обыграла Мексику по пенальти 4:1, а Испания в овертайме одолела Японию 1:0.

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Игроки сборной Бразилии празднуют выход в финал Олимпиады-2020 в Токио
Игроки сборной Бразилии празднуют выход в финал Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Первую путевку в финал разыграли Бразилия и Мексика. "Кудесники мяча" в непростом поединке обыграли Мексику и вышли в финал футбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

Мексиканцы не позволили сопернику "распечатать" свои ворота в основное время – в "рамке" чудеса творил голкипер сборной Мексики Очоа.

В дополнительное время соперники не стали рисковали, надеясь поймать удачу в серии пенальти. Удачнее были бразильцы, которые реализовали все свои попытки. На голы Дани Алвеса, Мартинелли, Гимараэша и Рейниера Мексика ответила точным ударом Родригеса.

Голкипер сборной Бразилии Сантос
Голкипер сборной Бразилии Сантос / Фото: Reuters

В тренде

За вторую путевку в финал боролись сборные Испании и Японии. Испанцы в дополнительное время сумели дожать хозяев Олимпиады, гол на свой счет записал хавбек Реала Марко Асенсио.

Герой полуфинального матча Испания – Япония Марко Асенсио
Герой полуфинального матча Испания – Япония Марко Асенсио / Фото: Reuters

Финальный матч состоится 7 августа в 14:00 по киевскому времени.

В матче за бронзовые медали встретятся сборные Японии и Мексики.

Сборная Бразилии выигрывала золотые медали Олимпиады-2016 года в Рио-де-Жанейро, где она одолела сборную Германию по пенальти со счетом 5:4. Испанцы также ставали чемпионами олимпийского футбольного турнира у себя дома на Играх 1992 года в Барселоне они обыграли Польшу со счетом 3:2.

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24
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19
6
11
36
4
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14
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15
33
5
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13
21
18
52
6
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13
17
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7
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