Без шансов! Украинская лучница сдалась в первом же поединке на Олимпиаде

Сиченикова полностью провалила первый сет, а в дальнейшем не смогла исправить ситуацию. Кроппен трижды из девяти выстрелов угодила в 10-ку, а у нашей лучницы была лишь одна девятка.
Ранее на Олимпиаде-2020 украинки Вероника Марченко, Анастасия Павлова проиграли в командном соревновании соперницам из РОКа.
На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.