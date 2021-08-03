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Белорусскую спортсменку, которую хотели ликвидировать, позвала жить к себе украинка

Олег Люлька Олег Люлька
3 августа, 14:22
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Легкоатлетка Кристина Тимановская, невольно ставшая главной звездой Олимпиады в Токио, рассказала о своих дальнейших действиях после скандала
Тимановская 4 августа покидает Токио
Тимановская 4 августа покидает Токио / Фото: Reuters

Украина подставила плечо белоруске Кристине Тимановской, которую спортивное руководство ее же страны пыталось насильно выдворить с Олимпиады в Токио, заставив опасаться за свою жизнь.

Как мы писали, супруг спортсменки Арсений Зданевич сбежал из Минска в Киев.

"Муж переехал в Украину... Мы приняли совместно такое решение в целях безопасности", – рассказала Кристина Тимановская, слова которой приводит Mash

Тимановская и ее муж
Тимановская и ее муж / Фото: Reuters, Instagram

"Меня поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жилье. Я удивлена такой поддержке"

Кристина Тимановская
Кристина Тимановская / Фото: Reuters

"Японцы предлагали остаться у них, объясняли, как получить японское гражданство, и один из нюансов – муж может получить гражданство только через 10 лет, но я сразу отказалась"

"В Беларусь я хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь"

4 августа Тимановская, находящаяся сейчас под присмотром полиции Токио, вылетает в Польшу, предоставившую ей гуманитарную визу.

"Поляки сказали, что помогут. Обещали, мол, если хотите остаться и тренироваться – будут условия", – добавила спортсменка

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались отправить в Минск.

"Сказали, что этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики решен, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать, – поведала Тимановская. – Но боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности"

При этом руководство легкоатлетической сборной Беларуси угрожало Тимановской, что она, если не успокоится, может закончить суицидом.

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