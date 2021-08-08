Бегунов уносили с дороги: никто из украинцев дотянул до финиша марафона в Токио-2020

Победителем на самой длинной дистанции в легкой атлетике стал 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, взявший золотую медаль на второй Олимпиаде кряду. Раннее из трех украинок, участвовавших в марафоне в Токио-2020, лишь одна добежала до финиша Олимпиады.
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Дистанцию в 42 км Кипчоге удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09.58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10.00).
Все три представителя Украины — Николай Нижник, Александр Ситковский и Богдан-Иван Городиский сошли с дистанции, не выдержав тяжелых климатических условий в Токио. Хотя в Японии он проходил ранним утром, в по времени Киева – ночью.
Хотя не выдерживали не только украинские марафонцы, которым, судя по всему, не далась квалификация. На трассе падали и сами японцы.
Марафоy. Мужчины
- 1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.08,38
- 2. Абди Нагейе (Нидерланды) – 1,20
- 3. Башир Абди (Бельгия) – 1,22
Ранее президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской шестовички. Равиль Сафиуллин призвал украинских легкоатлетов обращаться к нему в случае возникших недоразумений в процессе подготовки к Олимпийским играм.
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