220 тысяч долларов за одну бронзу: украинцы выиграли командную медаль ценой в два золота

Программу в плавании закрывала смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем. В составе украинцев выступали Марина Пиддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко.
Первый этап Марина Поддубная закончила на шестом месте. Однако в двух следующих Веракса и Стеценко сумели улучшить позиции и перед заключительным этапом Кирилл Гаращенко шел третьим.
Кириллу почти удалось догнать представителя Бразилии и казалось, что серебряная медаль будет нашей, но в итоге Украина финишировала третьей.
Добавим, что за бронзовую медаль украинский квартет получит 220 тысяч долларов призовых (по 55 тысяч каждый). В то время как за личное золото государство выделит 125 тысяч долларов.
Сегодня на Паралимпиаде-2020 в Токио украинские пловцы сумели завоевать 7 медалей.
Напомним, что сегодня пловцы Андрей Трусов и Максим Крипак выиграли золотые награды, Максим Веракса серебряную, Василь Крайнык, Евгений Богодайко, Елизавета Мерешко и четверка паралимпийцев в смешанной эстафете – бронзовые.
Теперь на счету украинских паралимпийцев 63 медали – 14 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых.