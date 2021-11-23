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Свитолина похвасталась гигантским ювелирным украшением (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 15:32
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Первая ракетка Украины в конце неоднозначного года решила обновить свой имидж
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Instagram

2021 год для лучшей украинской теннисистки выдался неоднозначным. С одной стороны, Элина Свитолина выиграла "бронзу" Олимпиады. С другой – в рейтинге WTA упала с четвертой на 15-ю строчку.

Нужно ли что-то менять?

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"Нужно!" – решила Элина. И отправила в отставку тренера.

А попутно Свитолина обновила гардероб и коллекцию своих ювелирных украшений.

Теннисистка похвасталась в соцсетях новым пальтишком и огромной цепью на шее.

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"Чистое золото", – написала в Instagram Элина.

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Напомним, летом Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьбу сыграли в Швейцарии.

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

При этом Монфис позвал замуж Свитолину, подарив ей кольцо за 700 тысяч евро.

Кольцо Свитолиной от Монфиса
Кольцо Свитолиной от Монфиса

Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

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