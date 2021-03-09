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Кот может изменить теннис: спортсмены просят животных для психологической поддержки

9 марта, 21:36

Елена Павлова Елена Павлова

12-я ракетка мира отдыхает рядом с животными и просит приглашать их на соревнования

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая является 12-й ракеткой мира, показала, как релаксирует после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на старте турнира в Дубае – 6:4, 5:7, 6:4. Отдых спортсменки скрашивает кот. Ранее возрастная россиянка Кузнецова выбила Свитолину.

"Психотерапия после сложного трехсетовика, когда идет третий подряд месяц жизни в пузырях и отелях. Нужно, чтобы животные были с нами в качестве психологической поддержки на каждом турнире", – подписала Бенчич фото в Instagram

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Французская теннисистка Ализе Корне также в восторге от идеи с животными: "Это, вообще-то, отличная идея".

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А тренер Кристиан Захалка предупредил: "Будь осторожнее: он ластился ко мне два дня, а вчера сильно поцарапал".

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Белинда Бенчич

Белинда Бенчич / Фото: Instagram

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животные кот теннисистка Белинда Бенчич
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