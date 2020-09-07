Женщине, в которую Джокович попал мячом, грозят расправой: "Скоро ты присоединишься к своему мертвому сыну"

Фанаты серба Новака Джоковича, дисквалифицированного с US Open за попадание мячом в шею лайнсвумен, устроили женщине-судье травлю в Instagram. Более того, яростные болельщики лучшего теннисиста мира грозят американке Лауре Кларк расправой.

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Ник судьи в соцсетях попал в публикацию одного из сербских новостных изданий. Под последним постом женщины набралось более 500 комментариев с угрозами. Среди них, в частности, такой: "Надеюсь, ты сгниешь в аду за это. Хотя ад не так страшен, как разъяренные фанаты Джоковича! Можешь быть уверена, что однажды карма настигнет тебя. Из-за тебя с US Open дисквалифицировали лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты понимаешь, что она притворялась. Сколько тебе лет? 13? Ты будто делаешь вид, что у тебя болит голова, чтобы не идти в школу. Но это больше похоже на момент из "Гарри Поттера", где Драко притворился, что у него сломана рука, чтобы казнили гиппогрифа".

"Отлично, ты жива. Ты так упала, когда тебя коснулся мяч, что я подумала, тебя уже кремировали", – написала в адрес американской судьи Лауры Кларк еще одна фанатка Новака Джоковича

Кроме того, под постом Лауры Кларк, посвященном сыну Джошу, который в 2008 году насмерть разбился на велосипеде, появился следующий комментарий: "Не волнуйся, скоро ты к нему присоединишься". Об этом сообщает Daily Mail.

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Новак Джокович и судья на линии / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что, по мнению легенд тенниса, дисквалификация Джоковича – жесткое, но заслуженное наказание. "Это было верное решение согласно правилам, и неважно, было действие Новака намеренным или нет", – считает британец Грег Руседски.

Во время матча US Open с Пабло Карреньо-Бустой Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован Видео: Reuters

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