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Женился на королеве красоты: олимпийский чемпион показал свою шикарную блондинку

22 декабря, 22:40

Елена Павлова Елена Павлова

Длинноногая Лора ранее была танцовщицей в группе поддержки клуба НБА

Олимпийский чемпион Рио-2016 в миксте и четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде и миксте, американский теннисист Джек Сок показал свои свадебные фотографии. 28-летний уроженец Линкольна повел под венец очаровательную блондинку, у которой уже 104 тысячи подписчиков в Instagram.

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Избранницей Сока стала победительница конкурса красоты "Мисс Северная Каролина" 2019 года Лора Литтл. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года. "Я самый везучий парень, потому что теперь могу вечно смотреть в твои глаза", – заявил после свадьбы в Южной Каролине Сок.

Лора с детства занималась танцами, благодаря чему на протяжении семи лет вместе со своей сестрой Кортни входила в группу поддержки команды НБА "Шарлотт Хорнетс". У этих невероятных красоток есть свой собственный бутик, который так и называется The Little Sisters Boutique. Лора и Кортни работают моделями, а также сами создают одежду и аксессуары.

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