Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Жаркая Марта в бикини пожелала сладких снов и обеспечила мужчинам бессонную ночь

27 февраля, 10:15

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская теннисистка восхитила своей шикарной фигурой в купальнике

Восходящая звезда мирового тенниса Марта Костюк умеет привлечь внимание и за пределами корта. Так, накануне украинская теннисистка так пожелала своим подписчикам в Instagram сладких снов, что мало кто из мужской части фоловеров смог потом спокойно заснуть. Ранее звезда украинского тенниса призналась в слабости после штанги.

Реклама

79-я ракетка мира на сон грядущий показала своим поклонникам шикарную фигуру в голубом бикини и подписала фото: "Сладких снов". "Вау!", "Как же горячо!", "И как я теперь пойду спать?!" "Фигура космос", "Сногсшибательная", "Украинские девушки такие жаркие", – не могли успокоиться подписчики в комментариях, глядя на Марту в купальнике.

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

В тренде
Умер знаменитый футболист "Ромы"
Реклама

Напомним, что в феврале на Australian Open Костюк не устояла перед россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36) и выбыла из борьбы в первом раунде.

А полтора месяца назад 18-летняя победительница юниорского Australian Open Костюк проиграла Кудерметовой полуфинал в Абу-Даби.

Смотрите тренировку Марты в Мельбурне

Марта Костюк тренируется в Мельбурне 7 февраля

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннисистка купальник Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Словацкая теннисистка выставила пышную грудь напоказ
Словацкая теннисистка выставила пышную грудь напоказТеннис
Эротичное белье свело с ума фанатов: пикантные фото теннисистки
Эротичное белье свело с ума фанатов: пикантные фото теннисисткиТеннис
Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом
Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендомТеннис
"Что случилось с грудью?" Дочка Кафельникова снова разделась на БалиТеннис
"С меня хватит": легендарная Серена плакала перед прессой, не попав в финал "шлема"Теннис
Российская теннисистка избила соперницу. Она пять лет держала это в тайне
Российская теннисистка избила соперницу. Она пять лет держала это в тайнеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять