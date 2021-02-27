Жаркая Марта в бикини пожелала сладких снов и обеспечила мужчинам бессонную ночь

Восходящая звезда мирового тенниса Марта Костюк умеет привлечь внимание и за пределами корта. Так, накануне украинская теннисистка так пожелала своим подписчикам в Instagram сладких снов, что мало кто из мужской части фоловеров смог потом спокойно заснуть. Ранее звезда украинского тенниса призналась в слабости после штанги.

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79-я ракетка мира на сон грядущий показала своим поклонникам шикарную фигуру в голубом бикини и подписала фото: "Сладких снов". "Вау!", "Как же горячо!", "И как я теперь пойду спать?!" "Фигура космос", "Сногсшибательная", "Украинские девушки такие жаркие", – не могли успокоиться подписчики в комментариях, глядя на Марту в купальнике.

Марта Костюк / Фото: WTA

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Напомним, что в феврале на Australian Open Костюк не устояла перед россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36) и выбыла из борьбы в первом раунде.

А полтора месяца назад 18-летняя победительница юниорского Australian Open Костюк проиграла Кудерметовой полуфинал в Абу-Даби.

Смотрите тренировку Марты в Мельбурне

Марта Костюк тренируется в Мельбурне 7 февраля

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