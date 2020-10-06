Забывчивость мамы украинской теннисистки вызвала панику на "Ролан Гаррос"

Неприятный инцидент произошел на Открытом чемпионате Франции. Служба безопасности обнаружила возле кортов будто бы ничейную сумку, к которой в течение 15 минут никто не подходил. Охрана допустила вероятность террористического акта. Виновницей беспокойства оказалась мама юной украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой.

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О случившемся сообщил канадский сайт OpenCourt.

В теннисный центр вызвали саперов с собаками, чтобы проверить находку на взрывоопасные вещества. К счастью, ничего вредного в ней не обнаружили. Позже выяснили, что сумка принадлежит маме Лопатецкой – Анне Филоненко. Оказалось, женщина просто забыла ее...

Сегодня Свитолину с "Ролан Гаррос" выбила украинка-ноунейм из Аргентины.

Когда журналисты попытались выяснить у женщины, не было ли у нее проблем с полицией, то обнаружили, что она не говорит на английском.

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В прошлом году Свитолина оплатила операцию Лопатецкой.

Смотрите, как украинские теннисистки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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