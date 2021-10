В двух шагах от финала: травма помешала Свитолиной второй раз выиграть турнир в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) проиграла Онс Жабер из Туниса (WTA 16) в двух сетах (4:6, 2:6).

Дебют первой партии удачно сложился для Свитолиной, в которой она вела в счете 4:1, но затем Элина потеряла инициативу и проиграла 9 геймов подряд. Жабер сумела неудачный сет превратить в свою пользу – 6:4.

Вторая партия прошла при полном преимуществе теннисистки из Туниса – 6:2.

Snatched her 43rd win of 2021 @Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2!#ChicagoTennisFestivalpic.twitter.com/PflzlZdp0t