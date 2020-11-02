Юная украинка ворвалась в сотню лучших теннисисток планеты, хоть и проиграла финал в США

Марта Костюк в 18 лет поднялась на 97-е место в мировом рейтинге

Сегодня Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг. Впервые в карьере в ТОП-100 оказалась украинка Марта Костюк. Подняться на 97-е место в мире 18-летней киевлянке помог выход в финал турнира в Тейлоре, где она уступила представительнице США Энн Ли. Причем, и неделю назад Костюк обновила рекорд в рейтинге WTA.

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Костюк дважды за две недели выходила в финалы соревнований Международной теннисной ассоциации (ITF), но оба раза терпела неудачу. Сначала, в Мейконе, травма помешала ей выйти на корт в решающем поединке, а вчера вечером она уступили Ли в трех сетах – 5:7, 6:1, 3:6. Причем Марта могла бы все решить в свою пользу в первых двух партиях, но в первой упустила преимущество со счета 4:1. А в третьей соперница показала преимущество в физической подготовке.

Примечательно, что в сотне лучших присутствуют всего две теннисистки, кроме украинки, возраст которых не превышает 18 лет: американка Кори Гауфф и канадка Лейла Фернандес, пишет БТУ.

Наши лидеры, одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, остались в рейтинге на пятой и 29-й позициях соответственно.

В сентябре Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос" и заработала 2 млн грн.

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Марта Костюк в Нью-Йорке

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