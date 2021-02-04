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"Я очищу свое имя": украинская звезда тенниса будет бороться с антидопинговым агентством

4 февраля, 08:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даяна Ястремская считает, что ее несправедливо не допустили к Australian Open

Вторая ракетка Украины, 20-летняя одесситка Даяна Ястремская, таки не выступит на первом в году турнире "Большого шлема". Накануне стало известно, что украинку не пустили на Australian Open из-за допинга. Молодая спортсменка оперативно отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда.

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На своих страничках в соцсетях Ястремская пообещала бороться за свое честное имя:

"С грустью узнала решение CAS отклонить мою апелляцию о временном отстранении. Теперь пришло время защитить себя по сути вопроса. Моя команда и я уверены в своей способности доказать мою невиновность. Независимый трибунал ITF услышит подтверждения от меня, свидетелей и экспертов.

Ускоренная процедура рассмотрения апелляции позволила мне поехать в Австралию. Тем больше я разочарована, что не смогу участвовать в первом в году турнире "Большого шлема". Я собираюсь оплатить расходы, которые организаторы понесли из-за меня. Я полна решимости доказать свою невиновность и очистить свое имя. Благодарю всех своих поклонников за поддержку".

В мировом рейтинге Даяна занимает 29-е место, за свою карьеру она уже заработала более 2 млн долларов.

Тем временем, Свитолина и Костюк выигрывают на характере в Австралии.

Вспомним, как Даяна побеждала на престижному турнире в Катаре:

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теннис допинг Australian Open Апелляционный суд Даяна Ястремская
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