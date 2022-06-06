Вторая ракетка мира рассталась с тренером. Всему виной – российский паспорт

Дмитрий Турсунов больше не сможет тренировать Анетт Контавейт из-за своего паспорта фашистской страны

Дмитрий Турсунов и Анетт Контавейт больше не работают вместе

Россиян постепенно исключают из мира спорта из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Страдают, в том числе, и теннисисты. На Уимблдоне не смогут сыграть представители РФ и Беларуси.

Тем временем свои личные санкции на россиянина решила наложить лучшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт. В интервью изданию ERR девушка заявила, что остановила сотрудничество со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

Реклама

"Причина в том, что из-за российского паспорта ему сейчас очень сложно получать визы. Он не может приехать со мной на многие турниры. Я до сих пор чувствую, что мне нужен тренер, который может меня постоянно сопровождать и у которого не возникнет столько проблем с получением виз".

Читайте также: Свентек сорвала овации поддержкой Украины на Ролан Гаррос

Напомним, что Контавейт стала второй ракеткой мира, уступая в рейтинге WTA лишь полячке Иге Свентек. На последнем Ролан Гаррос Анетт вылетела уже в первом круге. При этом на турнирах Большого Шлема эстонка ни разу не доходила дальше 1/4 финала.