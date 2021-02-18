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"Возьму попкорн и буду наслаждаться": Джокович ждет соперника по финалу АО-2021

18 февраля, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сербский теннисист в восьмой раз сыграет в финале турнира

Серб Новак Джокович восьмой раз сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Семь предыдущих раз он побеждал.

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В 1/2 финала закончилась красивая сказка Аслана Карацева. Россиянин, занимая 114-е место в мировом рейтинге, стал настоящей сенсацией турнира. Дошел до полуфинала, где был остановлен Джоковичем. Серб потратил меньше двух часов на три сета – 6:3, 6:4, 6:2.

Теперь в финале Новак сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

"В последние три-четыре месяца Медведев играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат. Пару лет назад играл в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться", – сказал Джокович.

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Ранее мы писали, что в халатике нараспашку Элина Свитолина попрощалась с Австралией. Украинская теннисистка завершила свои выступления на турнире "Большого шлема".

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