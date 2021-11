Вот это удар! Муж Свитолиной бьет все рекорды

Тем временем, пока лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получала именную "звезду" в Киеве и посещала футбольный матч Динамо на "Олимпийском", ее муж не покладая рук трудиться на благо семьи. И нужно отдать должное французу, получается это у него неплохо.

В матче 1/32 турнира против сербского теннисиста Миомира Кецмановича Гаэль Монфис нанес мощнейший удар, который принес ему победу в розыгрыше.

Скорость полета мяча составила 190 км/час.

Смотрите видео потрясающего удара Монфиса.

ONE HUNDRED AND NINETY KILOMETRES AN HOUR

@Gael_Monfils tearing through the Parisian air @RolexPMasterspic.twitter.com/rB6jmVReco