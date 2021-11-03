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Вот это удар! Муж Свитолиной бьет все рекорды

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 ноября, 14:42
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Французский теннисист и по совместительству муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис выдал невероятный удар на турнире Марстерс в Париже
Французский теннисист Гаэль Монфис
Французский теннисист Гаэль Монфис / Фото: Reuters

Тем временем, пока лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получала именную "звезду" в Киеве и посещала футбольный матч Динамо на "Олимпийском", ее муж не покладая рук трудиться на благо семьи. И нужно отдать должное французу, получается это у него неплохо.

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В матче 1/32 турнира против сербского теннисиста Миомира Кецмановича Гаэль Монфис нанес мощнейший удар, который принес ему победу в розыгрыше.

Скорость полета мяча составила 190 км/час.

Смотрите видео потрясающего удара Монфиса.

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Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч.

Добавим, что в матче первого круга на Мастерсе в Париже Гаэль Монфис в трех сетах переиграл серба – 4:6, 7:5, 6:3.

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Ранее мы публиковали обновленный рейтинг WTA, в котором Элина Свитолина опустилась с 6-го на 14-е место. Она впервые за последние четыре года покинула ТОП-10.

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